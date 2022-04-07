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В Госдуме назвали дату и место похорон Жириновского

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля
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Российского политика Владимира Жириновского похоронят 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Госдумы.

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«Отпевание состоится в храме Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15). Начало в 8:00», — говорится в сообщении.

Прощание пройдет с 11 до 13 часов в Колонном зале Дома Союзов.

«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», — уточняется в сообщении.

Изначально источники сообщали, что похороны Жириновского могут пройти на Троекуровском кладбище.

Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что политик был талантливым оратором и патриотом России. Он запомнится миллиона россиян активным политиком и харизматичным лидером, подчеркнул он в соболезнованиях.

В ЛДПР уход политика из жизни назвали ударом для всей России. Представители политсилы охарактеризовали Жириновского как великого человека, вписавшего себя в историю России и мира. Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания

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