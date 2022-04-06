Патриарх Кирилл назвал Жириновского талантливым оратором и горячим патриотом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 6 апреля, выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Талантливый оратор и горячий патриот России, неравнодушный к судьбам народа и русской культуры, харизматичный лидер и активный политический деятель, чутко реагирующий на запросы общества, — таким почивший запомнится миллионам людей», — приводятся слова патриарха на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Эрудированность, знание фактов мировой и отечественной истории помогали политику давать точные экспертные оценки, которые затем становились предметом оживленных обсуждений в России и за рубежом, отметил он.

Патриарх назвал Жириновского многогранной, неординарной и яркой личностью. По его словам, именно благодаря авторитету и деятельности политика ЛДПР заняла видное место на политической сцене России.

Патриарх подчеркнул, что на протяжении долгих лет его и Жириновского связывали добрые отношения. Кроме того, глава ЛДПР оказывал поддержку инициативам и просветительским проектам РПЦ.

Как сообщил назначенный временно исполняющим обязанности руководителя ЛДПР Леонид Слуцкий, патриарх выразил желание лично провести отпевание Жириновского, отмечает «Газета.Ru».

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище, прощание состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.