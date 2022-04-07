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Пекин выразил протест США из-за поставок вооружений Тайваню

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Китай сделал Соединенным Штатам представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщило в четверг, 7 апреля, министерство обороны КНР.

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По данным ведомства, Вашингтон утвердил продажу военных технологий Тайваню. Кроме того, США намерены предоставить ему специалистов для обслуживания комплексов Patriot.

«Китай выражает по этому поводу решительный протест, в связи с чем мы сделали США серьезное представление», — говорится в Twitter минобороны Китая.

22 марта старший исследователь китайского аналитического центра Huayu Хуа Пин заявил, что пример, который Россия подает Китаю, противодействуя натиску Вашингтона, может быть полезен для воссоединения КНР. Пин напомнил, что объединение материкового Китая с Тайванем является мечтой многих китайцев.

18 марта президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон по-прежнему выступает против изменений статуса Тайваня. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила предыдущая администрация американского президента Дональда Трампа. Си Цзиньпин отметил, что «некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня».

О готовности США поддерживать оборонительный потенциал Тайваня заявлял глава Пентагона Ллойд Остин еще в декабре прошлого года. Подчеркивалось, что Вашингтон будет противостоять любому силовому давлению на население острова.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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