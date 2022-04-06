Мэром Мариуполя назначен экс-депутат от ОПЗЖ Иващенко

Мэром Мариуполя назначен бывший городской депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Константин Иващенко. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на соответствующий указ, подписанный главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

«Постановляю: назначить главой администрации Мариуполя Константина Иващенко», — говорится в тексте указа.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

31 марта Пушилин распорядился о формировании администрации Мариуполя. Кроме того, Пушилин поручил главе администрации разработать и утвердить положения о структуре и штате органа.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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