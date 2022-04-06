Устроивший наезд на здание посольства РФ в Румынии подозревался в педофилии

В румынских СМИ появились сведения о личности водителя, устроившего наезд на посольство России в Бухаресте. Отмечается, что мужчина ранее был осужден по статье о педофилии.

Как сообщает местный телеканал Antena 3, совершившим наезд оказался Богдан Дрэгич, глава ассоциации «Папа», защищающей права отцов. Журналисты выяснили, что мужчина ранее обвинялся по делу о сексуальной агрессии, ему запрещено было покидать страну.

Кроме того, по некоторым данным, водитель был осужден за жестокое обращение с собственной дочерью. Как отмечает портал G4media, мужчину приговорили к 15 годам и 4 месяцам тюрьмы.

Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор российского посольства в Бухаресте. После столкновения машина загорелась. В автомобиле находился только водитель, спасти его не удалось.

В правоохранительных органах сообщили, что инцидент мог быть намеренным, потому что скорость, с которой машина въехала в ограждение, была очень высокой.

В посольстве РФ выразили соболезнования семье погибшего мужчины. В дипмиссии указали, что водитель автомобиля намеренно протаранил ворота посольства, будучи «под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в Буче». В диппредставительстве назвали погибшего «жертвой разнузданной военной пропаганды» неонацистов, находящихся у власти в Киеве. Также уточняется, что никто из сотрудников посольства не пострадал.

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что инцидент с тараном ворот диппредставительства РФ можно назвать «фактически терактом». Также посол указал, что сотрудники дипмиссии неоднократно получали прямые угрозы в свой адрес.