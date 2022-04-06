Прямой эфир
Армия
ВС России за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта
Мир
МИД заявил о рикошете экономической войны США против России по Вашингтону
Мир
Житель Берлина рассказал о пустых магазинах из-за антироссийских санкций
Общество
Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны
Экономика
Центробанк заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами
Мир
СК изучит обстоятельства нападения украинских националистов на Изюм
Мир
Комплексы «Бастион» выполнили пуск двух ракет «Оникс» по целям на Украине
Армия
ВС России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Мир
Сотрудники посольства РФ в Румынии не пострадали от наезда авто на ограду
Мир
Захарова заявила об усилиях Запада раскрутить провокацию в Буче
Армия
В ЦВО заявили об успешном выполнении боевых задач первого этапа спецоперации
Сюжет:

Комплексы «Бастион» выполнили пуск двух ракет «Оникс» по целям на Украине

Минобороны показало кадры применения на Украине комплексов «Бастион» с ракетами «Оникс»
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках выполнения задач спецоперации по защите Донбасса Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ, сообщили 6 апреля в Минобороны.

Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет «Оникс» по назначенным наземным целям на территории Украины.

Изначально ракеты «Оникс» создавались для поражения морских целей. Так, они находились на вооружении береговых комплексов «Бастион». В 2019 году российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала усовершенствованную версию ракеты — «Оникс-М», способную поражать морские и наземные цели на расстоянии до 800 км.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Ранее 6 апреля представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за ночь российские военные уничтожили 24 объекта ВСУ.

Кроме того, высокоточными ракетами уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах украинских населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

Всего с начала специальной операции было уничтожено 125 украинских самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.

21 марта Минобороны РФ сообщило об ударе гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине. Пуск был выполнен с дальности более 1 тыс. км. Первое боевое применение ракетного комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022