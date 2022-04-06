Комплексы «Бастион» выполнили пуск двух ракет «Оникс» по целям на Украине

В рамках выполнения задач спецоперации по защите Донбасса Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ, сообщили 6 апреля в Минобороны.

Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет «Оникс» по назначенным наземным целям на территории Украины.

Изначально ракеты «Оникс» создавались для поражения морских целей. Так, они находились на вооружении береговых комплексов «Бастион». В 2019 году российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала усовершенствованную версию ракеты — «Оникс-М», способную поражать морские и наземные цели на расстоянии до 800 км.

Ранее 6 апреля представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за ночь российские военные уничтожили 24 объекта ВСУ.

Кроме того, высокоточными ракетами уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах украинских населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

Всего с начала специальной операции было уничтожено 125 украинских самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.

21 марта Минобороны РФ сообщило об ударе гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине. Пуск был выполнен с дальности более 1 тыс. км. Первое боевое применение ракетного комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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