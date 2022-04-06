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ВС России за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта

Минобороны: ВС России за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта
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Вооруженные силы России за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта, сообщил на брифинге 6 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Среди них — зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск», — уточнил он.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка.

Также Конашенков сообщил, что в среду высокоточными ракетами уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах украинских населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

«С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе», —заявил представитель оборонного ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне, 5 апреля, Конашенков сообщил, что спецслужбы Украины планируют проведение постановочных съемок в ряде городов страны для дискредитации российских военных. По его словам, уже 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, украинские военные провели очередную постановочную съемку: видео о якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителях.

Также во вторник стало известно, что российские военные высокоточным оружием с моря уничтожили в районе Очакова центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников. Кроме того, высокоточными ракетами с самолетов уничтожены хранилища топлива в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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