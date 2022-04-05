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ВС РФ высокоточным оружием уничтожили центр подготовки сил спецопераций Украины

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили в районе Очакова центр подготовки украинских сил спецопераций
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ВС РФ 4 апреля высокоточным оружием с моря уничтожили в районе Очакова центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными ракетами с самолетов уничтожены хранилища топлива в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

Удар по структуре: российские военные бьют по украинским нефтехранилищам и аэродромам
Высокоточным оружием уничтожены топливные хранилища, снабжавшие группировку ВСУ в Донбассе

Всего в течение ночи авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины, среди которых восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», шесть складов с боеприпасами и два склада горючего.

Также были уничтожены 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Конашенков указал, что средства ПВО РФ поразили в воздухе четыре украинских беспилотника в районах Чернобаевки, Индустриального, Груты и Нижней Крынки.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны.

Ранее во вторник Минобороны опубликовало видео работы ЗРК «Тор», уничтожившего беспилотник «Байрактар». Как рассказали в оборонном ведомстве, в процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей.

С 24 февраля Россия проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации также входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Как указывали в МО, удары наносятся по военной инфраструктуре Украины.

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