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Минобороны показало кадры уничтожения украинского «Байрактара» комплексом «Тор»

Минобороны опубликовало видео работы ЗРК «Тор», уничтожившего беспилотник «Байрактар»
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Минобороны России 5 апреля опубликовало кадры уничтожения дрона «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

Как рассказали в оборонном ведомстве, в процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей.

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«В результате грамотных действий расчета ЗРК «Тор» все цели были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них — семь боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар», — говорится в заявлении.

Накануне Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее работу расчетов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С-1». «Панцирь С-1» — боевой комплекс на базе «КамАЗа», его радары обнаруживают воздушную цель на расстоянии до 100 км. По крупным объектам комплекс стреляет высокоточными и маневренными ракетами.

С 24 февраля Россия проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации также входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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