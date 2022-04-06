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В США призвали Азербайджан и Армению к деэскалации в Закавказье

Госсекретарь США Блинкен призвал Алиева и Пашиняна к деэскалации в Закавказье
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 5 апреля, в ходе телефонных переговоров, обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Украины и предстоящий разговор армянского и азербайджанского лидеров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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Отмечается, что беседа с Мишелем запланирована на 6 апреля и состоится по его инициативе.

Глава Госдепа приветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и призвал к деэскалации в Закавказье.

«Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе», — говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в документе сообщается, что Блинкен также провел отдельную беседу с Алиевым. Во время нее Блинкен «подчеркнул готовность США помочь, вовлекшись двухсторонне и с партнерами, которые мыслят схожим образом».

Ранее, 2 апреля, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Азербайджан и Армению к решению всех спорных вопросов путем переговоров.

Он подчеркнул, что ОБСЕ выражает надежду на решение неотложных гуманитарных вопросов, таких как «освобождение задержанных, обмен информацией о пропавших без вести, разминирование и охрана исторических и культурных объектов». Рау также предложил расширить участие в решении вопросов своего личного представителя — посла Анджея Каспшика.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обстановку в Карабахе. Стороны договорились о продолжении контактов.

28 марта МИД Армении заявил, что вторжение азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжается.

Ранее, 25 марта, Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Глава армянского правительства указал на необходимость возвращения азербайджанских Вооруженных сил на исходные позиции.

Тогда же в минобороны НКР сообщили о гибели двух военнослужащих непризнанной республики в результате обстрелов ВС Азербайджана, в том числе с применением турецких беспилотников Bayraktar TB-2.

За день до этого в МИД Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло сообщения о вооруженном инциденте. Там отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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