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В ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению решать вопросы на переговорах

Председатель ОБСЕ призвал Азербайджан и Армению решать спорные вопросы на переговорах
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Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Азербайджан и Армению к решению всех спорных вопросов путем переговоров. Об этом в субботу, 2 апреля, говорится в заявлении ОБСЕ по итогам визита в эти страны и Грузию.

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«Польша в качестве председателя ОБСЕ решительно поддерживает все инициативы, направленные на содействие диалогу, который необходим для снижения сохраняющейся напряженности на местах. Мы призываем как Армению, так и Азербайджан добросовестно вести переговоры, чтобы прийти к всеобъемлющему урегулированию всех нерешенных вопросов», — говорится в сообщении.

Рау подчеркнул, что ОБСЕ выражает надежду на решение неотложных гуманитарных вопросов, таких как «освобождение задержанных, обмен информацией о пропавших без вести, разминирование и охрана исторических и культурных объектов».

Председатель ОБСЕ также предложил расширить участие в решении вопросов своего личного представителя — посла Анджея Каспшика.

«Его работа может принести дополнительную пользу, способствуя безопасности, укрепляя доверие, облегчая гуманитарный доступ и внося вклад в решение других жизненно важных вопросов», — отмечается в заявлении.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обстановку в Карабахе. Стороны договорились о продолжении контактов.

28 марта МИД Армении заявил, что вторжение азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжается.

Ранее, 25 марта, Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Глава армянского правительства указал на необходимость возвращения азербайджанских Вооруженных сил на исходные позиции.

Тогда же в минобороны НКР сообщили о гибели двух военнослужащих непризнанной республики в результате обстрелов ВС Азербайджана, в том числе с применением турецких беспилотников Bayraktar TB-2.

За день до этого в МИД Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло сообщения о вооруженном инциденте. Там отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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