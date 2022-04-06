Госдума одобрила президентский законопроект о гражданстве РФ

Государственная дума (ГД) во вторник, 5 апреля, проголосовала в первом чтении за законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесенный ранее на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

Этот законопроект позволит главе государства расширить перечень категорий лиц, обладающих правом на упрощенное получение российского гражданства. Такими лицами могут стать, в частности, граждане Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана и т.д.

Кроме того, документ снижает количество требований более чем к 20 категориям лиц, желающих получить гражданство России, а также расширяет список преступлений, карающихся его лишением: преступления террористического характера, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Еще одной причиной названо предоставление поддельных документов при вступлении в российское гражданство, передает «Газета.Ru».

12 февраля в Министерстве внутренних дел России сообщили, что рассмотрение заявлений о приеме гражданства РФ в общем порядке, а также от лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Российской армии могут сократить с одного года до трех месяцев.

В ведомстве пояснили, что, согласно базовому проекту закона «О гражданстве Российской Федерации», предусмотрена передача полномочий по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ в МВД и его территориальные органы. Планируется, что министерство будет нести ответственность за принятие решений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым в настоящее время принимает президент России.

Ранее, 25 января, в МВД РФ сообщили, что более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.