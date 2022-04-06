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Госдума одобрила президентский законопроект о гражданстве РФ

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Государственная дума (ГД) во вторник, 5 апреля, проголосовала в первом чтении за законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесенный ранее на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

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Этот законопроект позволит главе государства расширить перечень категорий лиц, обладающих правом на упрощенное получение российского гражданства. Такими лицами могут стать, в частности, граждане Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана и т.д.

Кроме того, документ снижает количество требований более чем к 20 категориям лиц, желающих получить гражданство России, а также расширяет список преступлений, карающихся его лишением: преступления террористического характера, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Еще одной причиной названо предоставление поддельных документов при вступлении в российское гражданство, передает «Газета.Ru».

12 февраля в Министерстве внутренних дел России сообщили, что рассмотрение заявлений о приеме гражданства РФ в общем порядке, а также от лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Российской армии могут сократить с одного года до трех месяцев.

В ведомстве пояснили, что, согласно базовому проекту закона «О гражданстве Российской Федерации», предусмотрена передача полномочий по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ в МВД и его территориальные органы. Планируется, что министерство будет нести ответственность за принятие решений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым в настоящее время принимает президент России.

Ранее, 25 января, в МВД РФ сообщили, что более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.

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