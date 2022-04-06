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Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гражданстве

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Госдума во вторник, 5 апреля, приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесенный на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

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Как изменится порядок получения гражданства РФ

Отмечается, что документ расширяет возможности главы государства при определении лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. Такими лицами могут стать, например, граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана.

Кроме того, законопроект сокращает количество требований более чем к 20 категориям лиц, которые хотят получить гражданство России, а также расширяет перечень преступлений, карающихся лишением гражданства. Документом предлагается обнулить гражданство при совершении преступлений террористического характера, преступлений против государства, преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Еще одной причиной названо предоставление поддельных документов при вступлении в российское гражданство, передает «Газета.Ru».

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении права оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Как отмечается в пояснительных материалах, инициатива касается тех иностранных специалистов, которых работают в России не менее двух лет, отчисляют все необходимые налоговые вычеты в адрес РФ и уже обладают видом на жительство.

12 февраля в Министерстве внутренних дел России сообщили, что рассмотрение заявлений о приеме гражданства РФ в общем порядке, а также от лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Российской армии могут сократить с одного года до трех месяцев.

В ведомстве пояснили, что, согласно базовому проекту закона «О гражданстве Российской Федерации», предусмотрена передача полномочий по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ в МВД и его территориальные органы. Планируется, что министерство будет нести ответственность за принятие решений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым в настоящее время принимает президент России.

Ранее, 25 января, в МВД РФ сообщили, что более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.

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