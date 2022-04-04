В ГД обсудят закон о бессрочном виде на жительство для иностранных специалистов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении права оформления бессрочного вида на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Текст проекта появился в электронной базе нижней палаты парламента 4 апреля.

Как отмечается в пояснительных материалах, инициатива касается тех иностранных специалистов, которых работают в России не менее двух лет, отчисляют все необходимые налоговые вычеты в адрес Российской Федерации и уже обладают видом на жительство.

Уточняется, что законопроект разработан для привлечения на постоянное место жительство в Россию наиболее востребованных экономикой страны иностранных граждан и повышения инвестиционной привлекательности.

Обсуждение законопроекта в первом чтении пройдет на пленарном заседании Госдумы 5 апреля в рамках законопроекта о гражданстве РФ, внесенного президентом Владимиром Путиным.

Глава государства в конце декабря 2021 года внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве РФ». Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство более чем для 20 категорий лиц. При этом он также расширяет перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что правительство России поддержало проект Минэкономразвития, который предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство высококвалифицированным специалистам из-за рубежа. Отмечалось, что закон позволит работодателю привлекать иностранца на условиях, аналогичных российским гражданам, и при этом исключить риски, связанные с миграционным законодательством. Как отметили в Минэкономразвития, сегодня основная часть таких высококвалифицированных иностранных специалистов в РФ работает в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге и Приморском крае. Ими являются граждане Турции и Китая.