«Искать мотивацию и веру надо в себе, а государство нас поддержит»

Парад санкций в отношении российского спорта 22 марта настиг и пловцов. Особенно досталось нашей главной звезде, двукратному чемпиону прошлогодних Олимпийских игр в Токио Евгению Рылову. Международная федерация плавания (FINA) возбудила в отношении него дисциплинарное дело за присутствие в «Лужниках» на концерте с участием президента России Владимира Путина. 23 марта 25-летний спортсмен заявил об отказе от участия в намеченном на лето в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта в знак солидарности с российскими паралимпийцами и другими спортсменами, отстраненными от международных стартов.

Чуть позже Всероссийская федерация плавания (ВФП) объявила о коллективном отказе от участия в ЧМ. А днем ранее спонсорский контракт с Рыловым расторг иностранный производитель экипировки для плавания. 30 марта во время проходившего в «Экспоцентре» форума «Мы вместе. Спорт!» Евгений дал интервью «Известиям» и рассказал о том, как будет жить и тренироваться в новых условиях, запасе экипировки и попытках начать плавать на высоком уровне не только в своей коронной дисциплине на спине, но и вольным стилем (кролем).

«У меня изначально не было цели как-то за счет этого себя продвинуть»

— Как вам и другим пловцам теперь жить, если бан растянется на долгий срок?

— В любом случае результат требует постоянных тренировок. Так что, думаю, тренировочный процесс приостанавливать нельзя, подготовка не должна ухудшаться. И соревнования в России позволят нам прибавить, поскольку, как показывает практика, свой уровень относительно собственных лучших результатов можно повышать. Думаю, в тех видах спорта, где есть секунды, поднятие веса или какие-то измерения физического характера, гораздо проще мотивировать себя. Потому что ты можешь побить рекорды мира, Европы, России. В других видах спорта, которые контактные, наверное, немного сложнее. Но я рассуждать не буду, потому что в них не участвую. В любом случае надо искать мотивацию и веру в себе, а государство нас поддержит.

— Насколько сильно вы зависите от иностранных спонсоров и экипировки? Последние события с разрывом спонсорских контрактов как-то повлияли на вас?

— Сложно сказать. Я на данный момент особо ничего не потерял. Ну кроме каких-то финансовых средств. Экипировки у меня хватает. Я всегда брал ее с запасом, на всякий пожарный. И это, так сказать, окупилось, поскольку этих запасов хватит еще на дальнейшие выступления и тренировочный процесс.

— Прикидывали, на какой срок?

— Не прикидывал. Но насчет гидрокостюмов скажу так: могу плыть и в старых, и в новых. Для меня нет особой разницы. Поэтому, думаю, их хватит еще на два года железно. У меня сейчас в запасе еще 20–30 гидрокостюмов.

— Внутри страны такую экипировку можно найти?

— Внутри страны есть компания, производящая экипировку для пловцов. Но могут возникать проблемы с появлением новых гидрокостюмов, поскольку их параметры надо согласовывать через Международную федерацию плавания (FINA). А на данный момент, как я понимаю, контакт с FINA будет очень сложным, поскольку она ввела такое понятие, как «технический допинг» (понятие было вызвано эффектом от цельных гидрокостюмов у отдельных пловцов, которые массово били мировые рекорды. В конце 2000-х годов FINA запретила их использование, с тех пор мужчины выступают только в шортах, женщины в комбинезоне до колена. — «Известия»). И нельзя использовать определенные материалы, нужно регламентировать длину гидрокостюма. Все это надо учитывать. Чтобы это сделать, надо провести сложную работу.

— То есть мы можем закрыть глаза на эти требования только в случае полной изоляции в виде исключения из FINA Всероссийской федерации плавания?

— Наверное, тогда можно будет делать полностью свои гидрокостюмы.

— Одними из самых ярких эпизодов Олимпиады в Токио были ваши выходы перед заплывами в маске с котиками. Теперь, с отменой масочного режима, о них можно забыть?

— Я в принципе могу надеть такую маску когда захочу. Думаю, если болельщики будут просить, то надену. Вообще у меня изначально не было цели как-то за счет этого себя продвинуть. Я просто надевал маску для себя. Поэтому, если болельщики попросят, возможно, буду выходить с ней. Хотя с ней есть определенные неудобства. Посмотрим, может быть, решу вопрос.

— Сейчас какие планы на ближайшее время?

— С 24 по 29 апреля в Казани будет проходить чемпионат России. Сосредоточен на этом соревновании.

«Я быстро вернусь на свой максимальный уровень»

— Осенью в одном из постолимпийских интервью вы говорили, что хотите выступать не только в плавании на спине, но и освоить вольный стиль.

— Да, есть такая идея. Попытался, есть небольшие проблемы. Теперь буду немножко менять подход, потому что стал этим заниматься, но затем поехал на международные соревнования ISL (Международная плавательная лига). А потом начал заниматься вольным стилем, но не подготовил свои мышцы для универсализации. И на полгода приостановил процесс перехода. Теперь буду решать этот вопрос уже после чемпионата России.

— В чем вам нужно перестраиваться, чтобы столь же успешно выступать вольным стилем, что и на спине?

— Не надо никак перестраиваться. Надо работать с мышечным корсетом. Это сложно объяснить. Но, грубо говоря, всё дело в анатомии. Надо работать с мышцами корпуса, мышцами брюшной полости, мышцами поясничного, спинного отдела. В каждом виде плавания всё это работает по-разному.

— В плавании на спине на чем надо делать акцент?

— Когда только спиной занимался, я начинал выглядеть как сутулый человек, так как соответствующим образом тренировал мышцы. А для кроля надо, наоборот, распрямляться в противоположную сторону. Считайте, что это полностью противоположное действие. Естественно, когда у меня мышцы заточены под плавание на спине, на кроле я себя намного тяжелее чувствую. Но проблема в том, что если я сейчас начну заниматься подготовкой к кролю, то перестану в принципе адекватно плавать. Поэтому сначала пройдет чемпионат России, и уже после него я начну с этим работать. Потому что после Олимпиады ничего делать особо не хотелось. Были коммерческие старты, на которых можно было показать хорошее время без тренировок и насладиться процессом. Соревнования сами по себе интересные, они мне нравятся: серьезная конкуренция, большое количество стартов. И, конечно же, заработок хороший. Правда, контракт закончился, поэтому заработка больше нет (улыбается).

— Давно контракт закончился?

— Они приостановили его. И, естественно, деньги, что были заработаны в прошлое полугодие, выплачены не будут.

— Даже за то, что вами уже отработано?

— Да-да.

— Можно найти альтернативу этим контрактам? Например, попытаться договориться со странами, не наложившими на Россию санкции, вроде Китая?

— У китайцев, насколько я знаю, ничего из таких плавательных стартов нет. Может быть, есть, но это не настолько популяризировано. Если будет, то почему бы и нет. Надо смотреть на условия.

— Возвращаясь к теме вашего перехода на кроль. Майкл Фелпс успешно совмещал кроль с баттерфляем. Обывательский вопрос: может ли один пловец с одинаковой эффективностью выступать во всех четырех видах (кроль, спина, баттерфляй, брасс)?

— Сложно ответить. Кроль мне ближе, потому что когда-то в детстве я в нем был очень силен. Большинство разрядов выполнил именно на кроле. И лишь когда перешел к Андрею Геннадьевичу (Шишину, тренеру Евгения Рылова. — «Известия»), полностью перевелся на спину. Это было в 15 лет. И до 18 лет я не испытывал особых проблем с кролем. Он даже был у меня на высоком уровне среди моих сверстников. Естественно, на спине я больше выделялся, поэтому сделал ставку на нее. А сейчас есть возможность снова серьезно заняться кролем.

— Можно ли сейчас тренироваться только в России? Насколько нужны зарубежные сборы?

— Зарубежные сборы, естественно, нужны — у нас где-то нет солнца и условий подготовки, как на Тенерифе. Я не знаю, что там такого, но многие замечают, что на Тенерифе работоспособность организма повышается. Я не был на всех российских сборах, потому что у нас была возможность посещать проверенные зарубежные места. Может быть, в России тоже можно найти подобные условия для тренировок. Но, думаю, в любом случае в связи со всеми последними событиями ситуация станет меняться, и у нас в стране инфраструктура будет строиться, улучшаться и развиваться. Как раз об этом на форуме разговаривали. И было сказано, что объекты достраиваются и всё будет нормально.

— Насколько важна практика соревнований с лучшими из лучших? Если, условно говоря, бан затянется на год, а потом вдруг всех допустят до международных стартов, как быстро вы сможете вернуть лидирующие позиции?

— Тут вообще без разницы. Никаких проблем. Секунды есть секунды. У нас не контактный вид спорта. Не футбол, не баскетбол. Выходишь один на дорожку — показываешь свое время. Естественно, высокая конкуренция лишней не будет, но это проблема уже психологического момента. Я с этим в свои годы научился работать. Сколько бы времени ни прошло, я быстро вернусь на свой максимальный уровень.