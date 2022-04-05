Постпред РФ при ОБСЕ выразил несогласие с оценками Польши по ситуации в Буче

Россия не согласна с оценками действующего польского председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) относительно ситуации в украинском городе Буче. Об этом 5 апреля заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Категорически не согласны с оценками польского действующего председательства применительно к ситуации в городе Буче Киевской области. Они базируются исключительно на пропагандистских фейках киевского режима, подхваченных в том числе рядом государств — участников ОБСЕ», — сказал он на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

Лукашевич также подчеркнул, что призывы к насилию над россиянами никак не осуждаются в ОБСЕ.

«Отмечаем, что призывы к насилию над русскими и россиянами, в том числе звучащие с экранов украинских общенациональных телеканалов, включая обещания убивать всех русских детей, не встречают никакого осуждения в ОБСЕ. Ни у польского Действующего председательства, ни у профильных исполструктур нашей Организации», — сказал он.

При этом сценарий исключения России из ОБСЕ не предусматривается.

«Нет, такого сценария не предусматривается, потому что процедурами работы нашей организации таких норм и правил не существует. Есть правило консенсуса, на котором держится вся организация», — сказал Лукашевич в эфире телеканала «Россия 24».

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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