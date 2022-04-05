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Путин призвал увеличить производство продуктов питания на фоне санкций

Путин: необходимо увеличить поставку на внутренний рынок доступных по цене продуктов питания
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Российские власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок, а также увеличить выпуск продуктов питания. Такое поручение во вторник, 5 апреля, дал правительству и регионам президент России Владимир Путин.

«Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год», — сказал Путин.

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Президент отметил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года серьезно осложнилось. По его словам, это произошло из-за ошибок развитых стран. В результате России придется рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, особенно в страны, ведущие враждебную политику по отношению к Российской Федерации.

При этом внутренний рынок страны по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, подчеркнул Путин.

31 марта правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Так, с 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

Ранее, 21 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары, несмотря на санкционные ограничения.

Очередные санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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