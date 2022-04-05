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Диетолог предупредила об опасности из-за лапши быстрого приготовления

Диетолог Королева предупредила о риске онкологии из-за лапши быстрого приготовления
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Заваривание лапши быстрого приготовления кипятком, не вынимая ингредиенты из упаковки, может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказала врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.

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«Лапшу многие заваривают в ее же упаковке, состоящей из полимерного материала. Нагревание этой упаковки может провоцировать выделение токсических веществ, которые вызывают злокачественные образования», — рассказала специалист «Газете.Ru», упомянув, что во избежание серьезных последствий для организма такую лапшу следует заваривать исключительно в стеклянной либо керамической посуде.

При этом употреблять лапшу быстрого приготовления нужно как можно реже, а некоторым категориям людей она в целом противопоказана. Среди них граждане с обострением разного рода болезней желудочно-кишечного тракта, ожирением, нарушениями углеводного обмена, диабетом и преддиабетом.

2 апреля главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов назвал опасные и полезные продукты для диабетиков. Так, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами продукты могут навредить людям с сахарным диабетом, а овощи, фрукты и белковые продукты, напротив, принесут пользу.

Отрицательное воздействие на организм диабетика могут оказывать и жареные продукты, поскольку они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения.

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