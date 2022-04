Эндокринолог рассказал о вредных и полезных продуктах для диабетиков

Содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами продукты могут навредить людям с диагнозом сахарный диабет, овощи же, фрукты и белковые продукты принесут пользу. Об этом 2 апреля заявил главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

«Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов, это сахар, мед, варенье, соки, так как они приводят к резкому повышению сахара крови, и продукты, богатые животными жирами, — сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса», — приводит его слова «РИА Новости».

Анциферов добавил, что отрицательное воздействие на организм диабетика могут оказывать и жареные продукты, поскольку они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения.

При этом полезными являются овощи, кроме картофеля и зрелых бобовых, а также фрукты, богатые клетчаткой, белковые продукты такие, как индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.

Кроме того, врач рассказал, что диабетикам лучше отказаться от сахара в пользу сахарозаменителей, это является обязательным условием для лечения данного заболевания.

«Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови», — уточнил он.

Нормой потребления для, например, такого подсластителя, как аспартам, является до 18 таблеток в день, при том что 1–2 — эквиваленты 2–3 ложкам сахара, пациенты обычно добавляют 1 таблетку подсластителя на стакан чая, заключил эндокринолог.

29 марта врач высшей категории, бариатрический хирург Владимир Станкевич рассказал, что компульсивное переедание может привести к ожирению, которое впоследствии способно спровоцировать развитие опасных заболеваний у человека, в том числе сахарный диабет.

24 марта портал Eat This, Not That!, приводя аргументы американских врачей перечислил способы снижения уровня сахара в крови, среди которых были названы сбалансированная диета, поддержание здорового веса, контроль за уровнем стресса и регулярные занятия спортом помогут снизить уровень сахара в крови.

В декабре прошлого года нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что употребление в пищу мяса трески и кролика, а также овсяной каши и бразильского ореха может помочь предотвратить развитие сахарного диабета.