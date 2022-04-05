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Турецкое судно загорелось в порту Мариуполя

Народная милиция ДНР зафиксировала пожар на турецком судне «Азбург» в порту Мариуполя
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В Мариуполе горит турецкое судно под доминиканским флагом «Азбург» с гражданами Украины на борту. Об этом сообщает во вторник, 5 апреля, представитель народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«В настоящее время нам стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне «Азбург», действующего под Доминиканским флагом, на борту которого находятся 12 граждан Украины», - заявил Басурин журналистам.

Он добавил, что украинские националисты, удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нем иностранных судов.

В частности, были проигнорированы запросы по эвакуации шести иностранных судов. Вместе с экипажами они были целенаправленно заблокированы путем минирования акватории порта еще до начала специальной военной операции, уточнил Басурин.

Новость дополняется.

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