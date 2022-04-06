На всю оставшуюся жизнь: как устроена помощь неизлечимо больным людям в хосписах

В Московском многопрофильном центре паллиативной помощи оказывают паллиативную медицинскую помощь взрослому населению столицы вне зависимости от того, в каком районе живет человек, которому она нужна. С 2017 года, когда его объединили с Первым московским хосписом им. В.В.Миллионщиковой, в его состав входят девять хосписов в разных районах столицы