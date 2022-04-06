На всю оставшуюся жизнь: как устроена помощь неизлечимо больным людям в хосписах

Выставка «Жизнь на всю оставшуюся жизнь», посвященная подопечным хосписов в Москве, откроется в столице в среду, 6 апреля. Снимки, сделанные фотографами-волонтерами фонда помощи хосписам «Вера», запечатлели моменты повседневности там, где неизлечимо больным людям помогают с достоинством переживать самые тяжелые моменты и радоваться простым мелочам. Перед открытием выставки фонд «Вера» также предоставил представленные там фотографии «Известиям». На фото: Первый московский хоспис имени В.В. Миллионщиковой
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Фото: Дарья Глобина
В Московском многопрофильном центре паллиативной помощи оказывают паллиативную медицинскую помощь взрослому населению столицы вне зависимости от того, в каком районе живет человек, которому она нужна. С 2017 года, когда его объединили с Первым московским хосписом им. В.В.Миллионщиковой, в его состав входят девять хосписов в разных районах столицы
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Фото: Надежда Фетисова
Сотрудники фонда «Вера», благотворители, волонтеры и персонал стараются сделать хоспис местом, которое станет для человека домом, наполнив его уютом, теплом и пониманием. На фото: хоспис «Дегунино», Москва
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Фото: Алексей Конин
«Пациентам хосписа нужна не только медицинская помощь, но и человеческое участие и общение. Такая поддержка помогает сохранить чувство собственного достоинства в тяжёлое время болезни», — объясняет директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова. На фото: Первый московский хоспис имени В.В. Миллионщиковой
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Фото: Надежда Фетисова
Встреча подопечных хосписа с собаками, которых туда приводят волонтеры. На фото: хоспис «Царицыно», Москва
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Фото: Алексей Конин
В Первом московском хосписе имени В.В. Миллионщиковой
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Фото: Надежда Фетисова
Основная задача паллиативной помощи — не только облегчить страдания неизлечимо больного человека, но и помочь ему с достоинством прожить оставшееся время.На фото: хоспис «Дегунино», Москва
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Фото: Алексей Конин
В саду Первого московского хосписа на улице Доватора в Москве. Он был создан еще в 1994 году врачом Верой Васильевной Миллионщиковой
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Фото: Ирина Субботина
В хосписе «Царицыно»
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Фото: Екатерина Шевцова
Выставка «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» будет работать на Тверском бульваре в Москве с 6 по 28 апреля, ее открытие состоится 6 апреля в полдень. На фото: хоспис «Ростокино», Москва
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