Хроника одной жизни: как борется с болезнью 14-летняя Ребекка

Мальтийке Ребекке Заммит Лупи 14 лет, и она больна саркомой Юинга, онкозаболеванием, поражающим костный скелет. Она проходит курс терапии в больнице Богоматери в университетском районе Таль-Крок, а ее отец, профессиональный фотограф, документирует борьбу девочки с недугом. Снимки, которые никого не оставят равнодушным, — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Это портрет Ребекки в раннем детстве у ее кровати дома, в городке Каппара. Девочке предстоит завершить девять курсов химиотерапии перед операцией по протезированию костей, которую проведут британские врачи в клинике в Оксфорде. Но теперь ситуация осложняется пандемией вируса COVID-2019, заражение которым может стать для Ребекки летальным
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Ребекка и ее отец Даррин слушают в больничной палате трансляцию школьного онлайн-собрания для учеников и их родителей. Мальтийские школы перешли в онлайн-режим еще весной, но Ребекка надеется, что возможность удаленного образования для больных детей сохранится в стране и после окончания пандемии
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Каждый шаг для Ребекки — настоящее испытание
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Эта напоминающая средневековое орудие пыток конструкция — термопластовая маска, применяемая для защиты во время сеансов радиотерапии
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Ребекка повторяет танцевальные упражнения перед своей палатой. До болезни девочка занималась балетом и увлекалась соврменным танцем. «Я не могу передать словами, как я скучаю по танцам», — признается она
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
После почти пяти месяцев в больнице Ребекка вернулась на время домой, где ее радостно встретила любимая собака по кличке Куки
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Ребекка и ее мама Мариса смотрят на отца через решетку, отделяющую от посетителей отделение химиотерапии. «Это был первый раз за три недели, что мне удалось увидеть их хотя бы вот так», — вспоминает Даррин
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Больничный капеллан отец Марио Аттар благословляет спящую Ребекку реликварием, содержащим мощи св. Марии Фаустины Ковальской, почитаемой в католичестве как «апостол Божественного Милосердия»
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Иногда Ребекке бывает по-настоящему страшно, но тогда на помощь приходят и родители, и больничный психолог, и отец Марио
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Из-за общенационального карантина врачам пришлось на некоторое время отказаться от рекомендованных Ребекке сеансов физиотерапии. Но наконец требования смягчены, и физиотерапевт Мишель Фирман вернулась к своей маленькой пациентке
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
В день объявления карантина, 15 марта, Даррин бросился в больницу повидать дочь. Последующие несколько месяцев они могли общаться только по телефону
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Сейчас Ребекка выписана домой, но ей предстоит еще долгое лечение. Пока есть свободное время, она совершенствуется еще в одном своем увлечении, живописи
На весь экран
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
После выписки из больницы Даррин поехал с дочерью на побережье Мальты — полюбоваться звездным небом. Сквозь объектив его камеры Ребекка заметила метеор. «Мы загадали желание. — говорит Даррин. — Вы понимаете, какое...»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.