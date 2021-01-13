Спасенная жизнь: как предотвратить неизбежное

«Чем больше я двигалась и делала по хозяйству, тем больше сил и желания жить у меня появлялось, — вспоминает Татьяна. — Порой было невыносимо трудно встать, но ведь животным не объяснить это — они хотят есть, пить, гулять, надо делать уборку, заготавливать корм, строить и ремонтировать загоны и зимние помещения. И я вставала и шла делать. У меня была такая мысль — сделаю сейчас столько, сколько могу. И я делала. Сколько могла»