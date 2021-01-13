Спасенная жизнь: как предотвратить неизбежное

Сейчас Татьяне 55. Девять лет назад врачи обнаружили у нее онкологию и сообщили, что жить ей осталось не больше года. Все пятеро детей к тому моменту уже были совершеннолетними, чтобы не пугать их и приучить к полной самостоятельности, она собралась и переехала на старую, заброшенную дачу. Новая жизнь Татьяны — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Екатерина Липецкая
В 2,5 года Татьяна попала на операционный стол, пережила остановку сердца и клиническую смерть
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Фото: Екатерина Липецкая
В 23 она жила с мужем в деревне недалеко от Байкала. За плечами — похороны двух новорожденных детей, с разницей в год. Признается, что тот период полностью выпал из памяти — говорят, ходила на работу, ела, смотрела телевизор и даже иногда улыбалась
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Фото: Екатерина Липецкая
К моменту, когда Татьяна узнала о своей болезни, она работала в городе директором детского кризисного центра, часто навещала маленьких пациентов в больницах
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Фото: Екатерина Липецкая
Одним из 16 проектов, которыми она занималась, была квартира «Агата». В ней жили дети, рожденные ВИЧ-инфицированными и наркозависимыми матерями. Татьяна, по образованию психолог, искала неблагополучных родительниц в специальных центрах, где их ставят на учет, и пристраивала детей на тот период, пока женщины заканчивают школу, проходят реабилитацию, решают вопросы с работой и жильем
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Фото: Екатерина Липецкая
Узнав о диагнозе, Татьяна уволилась с работы и уехала на дачу, на которой не была много лет, в пустой дом с разбитыми стеклами
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Фото: Екатерина Липецкая
Первое время просто лежала на диване и читала, но книги нагоняли тоску, началась депрессия
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Фото: Екатерина Липецкая
Как психолог, она понимала, что нужно заставить себя двигаться, это было почти невозможно
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Фото: Екатерина Липецкая
Но тут появилась Варя — лохматый ризеншнауцер. Огромную восьмилетнюю псину, хозяйка которой умерла, никто не хотел брать. С собакой надо было гулять, и пришлось выходить на улицу
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Фото: Екатерина Липецкая
Вскоре появились козы. Татьяна уверена, что именно они и помогли ей справиться с болезнью — уход за животными требовал много времени и сил. Потом завелась и другая живность
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Фото: Екатерина Липецкая
«Чем больше я двигалась и делала по хозяйству, тем больше сил и желания жить у меня появлялось, — вспоминает Татьяна. — Порой было невыносимо трудно встать, но ведь животным не объяснить это — они хотят есть, пить, гулять, надо делать уборку, заготавливать корм, строить и ремонтировать загоны и зимние помещения. И я вставала и шла делать. У меня была такая мысль — сделаю сейчас столько, сколько могу. И я делала. Сколько могла»
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Фото: Екатерина Липецкая
В теплое время года Татьяна ежедневно косит траву и собирает несколько мешков на корм животным
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Фото: Екатерина Липецкая
Она разводит кур разных пород
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Фото: Екатерина Липецкая
Два раза в день Татьяна доит коз. Она уже научилась варить разные сорта сыра и уверяет, что своим хорошим самочувствием обязана парному козьему молоку
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Фото: Екатерина Липецкая
В ее хозяйстве есть ангорские кролики, из шерсти которых невестка прядет пряжу и вяжет шапки и носки
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Фото: Екатерина Липецкая
У Татьяны большая коллекция крестиков. Они привезены из разных уголков мира и выполнены из разных материалов — дерево, металл, кость, камень, перламутр. У каждого из них своя история
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Фото: Екатерина Липецкая
Это редкий Андреевский крест из кости балтийской нерпы, которому более 150 лет. Его прабабушке Татьяны оставила умирающая монахиня, шедшая с Валаама. Внутри — под увеличительным стеклом — крошечное изображение могилы преподобного Иоанна Дамаскина. Семейная реликвия передается по наследству по женской линии
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Фото: Екатерина Липецкая
В гости к Татьяне часто приезжают крестники
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Фото: Екатерина Липецкая
Первое знакомство с одним из будущих крестников
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Фото: Екатерина Липецкая
Татьяна говорит, что из жизни нельзя вычеркнуть ни одной строчки, она благодарна Богу за каждое мгновение
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Фото: Екатерина Липецкая
«Как только человек принимает мысль, что он не вечен, сразу становится ясно, что в жизни важно, а что нет, — отмечает она. — Раньше в моей жизни происходило очень много событий, но у меня не было времени прожить их, так как калейдоскоп крутился с огромной скоростью. Сейчас всё иначе. И моя жизнь наполнена, насыщенна и интересна. Я благодарю Бога за всё, что было у меня и есть сейчас»
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