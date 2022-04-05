Постпред при ООН Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

Постпред РФ при ООН Василий Небензя показал 4 апреля доказательства постановочного характера провокаций в украинском городе Буча. Трансляция выступления велась на YouTube-канале ООН.

Дипломат отметил странности в поведении якобы очевидцев происходивших в Буче событий. Так, Небензя обратил внимание на то, что мэр города Анатолий Федорчук в своем видео от 31 марта не сообщал о каких-либо массовых зверствах, убийствах или чем-то подобном. Российский постпред также показал общественности изображение боксера Жана Беленюка, который был в Буче после занятия города российскими военными. При этом Беленюк тоже не упоминал о каких-либо зверствах.

Прессе также было продемонстрировано снятое нацгвардией Украины видео от 2 апреля, на котором также не видно погибших. Постпред подчеркивает, что кадры с якобы погибшими украинскими гражданами были опубликованы только 3 апреля и наполнены несоответствиями и откровенной ложью.

В Минобороны РФ обвинения в адрес российских военных также назвали провокацией, передает «Газета.Ru». Фотографии и видеозаписи из Бучи являются очередной постановкой киевского режима для западных СМИ, указали в ведомстве. За все время нахождения российских военных в городе ни один житель не пострадал. Более того, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. ВСУ обстреливала южные окраины города из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Подчеркивается, что подразделения ВС РФ вышли из города еще 30 марта, в то время как первые материалы с погибшими появились через 4 дня.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видеоролику о якобы убийстве мирных жителей в Буче.По мнению следствия, министерство обороны Украины распространило видео в целях дискредитации российских военнослужащих. Бастрыкин поручил принять меры по разоблачению причастных к провокации и дать процессуальную оценку их действиям по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил.

Украина начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеоматериалов украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ заявили, что эта провокация преследует цель сместить фокус с издевательств над российскими пленными на Украине. Кроме того, 2 апреля появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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