Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче
Армия
Российские военные уничтожили беспилотники «Байрактар»
Мир
ВСУ обстреляли село Орехово в ЛНР
Мир
CNN сообщил о тайном испытании гиперзвуковой ракеты США
Мир
Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине
Мир
Бибилов допустил проведение в Южной Осетии двух референдумов
Политика
Посольство РФ призвало США прекратить накачивать Киев оружием
Экономика
В США признали трудность для ЕС отказаться от энергопоставок из РФ
Мир
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными
Мир
Глава МИД Украины обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии
Экономика
Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы
Сюжет:

Постпред при ООН Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постпред РФ при ООН Василий Небензя показал 4 апреля доказательства постановочного характера провокаций в украинском городе Буча. Трансляция выступления велась на YouTube-канале ООН.

Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче
Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом

Дипломат отметил странности в поведении якобы очевидцев происходивших в Буче событий. Так, Небензя обратил внимание на то, что мэр города Анатолий Федорчук в своем видео от 31 марта не сообщал о каких-либо массовых зверствах, убийствах или чем-то подобном. Российский постпред также показал общественности изображение боксера Жана Беленюка, который был в Буче после занятия города российскими военными. При этом Беленюк тоже не упоминал о каких-либо зверствах.

Прессе также было продемонстрировано снятое нацгвардией Украины видео от 2 апреля, на котором также не видно погибших. Постпред подчеркивает, что кадры с якобы погибшими украинскими гражданами были опубликованы только 3 апреля и наполнены несоответствиями и откровенной ложью.

В Минобороны РФ обвинения в адрес российских военных также назвали провокацией, передает «Газета.Ru». Фотографии и видеозаписи из Бучи являются очередной постановкой киевского режима для западных СМИ, указали в ведомстве. За все время нахождения российских военных в городе ни один житель не пострадал. Более того, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. ВСУ обстреливала южные окраины города из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Подчеркивается, что подразделения ВС РФ вышли из города еще 30 марта, в то время как первые материалы с погибшими появились через 4 дня.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видеоролику о якобы убийстве мирных жителей в Буче.По мнению следствия, министерство обороны Украины распространило видео в целях дискредитации российских военнослужащих. Бастрыкин поручил принять меры по разоблачению причастных к провокации и дать процессуальную оценку их действиям по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил.

Украина начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеоматериалов украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ заявили, что эта провокация преследует цель сместить фокус с издевательств над российскими пленными на Украине. Кроме того, 2 апреля появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022