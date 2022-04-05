ВСУ обстреляли село Орехово в ЛНР

Украинские военные обстреляли село Орехово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает во вторник, 5 апреля, представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксирован обстрел: 05:05 с направления н.п. Орехово по н.п. Донецкий с применением РСЗО БМ-21», — заявили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что всего было выпущено 10 снарядов.

Ранее, 4 апреля, местная жительница города Первомайск в ЛНР была ранена в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также из-за обстрела разрушен жилой дом.

2 апреля мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал об уничтожении националистами инфраструктуры населенного пункта. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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