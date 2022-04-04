В ЛНР сообщили о пострадавшей жительнице Первомайска из-за обстрела ВСУ

Местная жительница города Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) была ранена в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск получила ранения женщина 1954 года рождения», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

Также из-за обстрела разрушен жилой дом.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили пять снарядов из артиллерийского орудия калибра 152 мм по направлению населенного пункта Донецкий в ЛНР.

2 апреля мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры населенного пункта. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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