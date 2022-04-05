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Нарколог Шуров оценил поведение Зеленского во время выступления по Буче

Нарколог Шуров: президент Украины Зеленский мог находиться в состоянии наркотического опьянения во время выступления по событиям в Буче
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по событиям в Буче, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом «Известиям» 5 апреля сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров.

Специалист отметил, что Зеленский во время выступления оглядывался, соскальзывал с мысли, в принципе, демонстрировал очень бедную мимику. Кроме того, несмотря на трагический контекст ситуации, Зеленский говорил абсолютно монотонным голосом. Всё это, по словам Шурова, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский во время брифинга находился в серьезной интоксикации.

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При попадании в стрессовую ситуацию наркозависимые люди начинают употребление наркотиков непрерывно, так как это для них единственный метод расслабиться и держать стресс, подытожил Шуров.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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