В Германии отметили угрозу дефицита шоколада из-за отказа от российского газа

Немецкая кондитерская промышленность опасается возникновения дефицита шоколада, печенья и кренделей в случае отказа от российского газа. Об этом сообщило 4 апреля издательство Der Spiegel.

Председатель Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности (BDSI) Бастиан Фассен заявил изданию, что в случае прекращения поставок российских энергоресурсов производство в кондитерской отрасли может полностью остановиться. Как сообщает Фассен, для большинства кондитерских компаний Германии газ является важнейшим источником энергии. Кроме того, сельскохозяйственное сырье — пшеница, подсолнечное масло, орехи, сухое молоко, сахар, яйца — также подорожало. Всё это, по словам бизнесмена, привело к тому, что немецкая кондитерская отрасль достигла предела нагрузки.

31 марта германский отраслевой союз Aluminium Deutschland, объединяющий компании, производящие алюминий, выразил обеспокоенность в связи с возможными перебоями в газоснабжении в случае прекращения поставок российского природного газа.

До этого, 30 марта, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что заморозка газопровода «Северный поток – 2», а также активов Центробанка РФ может привести к тому, что Европа останется без российского газа.

Россия является крупнейшим экспортером газа в Европу и поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: «Северный поток» (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, «Ямал–Европа» и «Турецкий поток» (через Черное море).

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.