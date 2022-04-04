В Госдепартаменте высказались о ситуации по соглашению с РФ о СНВ-3

США надеются на разработку совместного с РФ соглашения, которое заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявила в понедельник, 4 апреля, на брифинге в Госдепартаменте замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Пока из-за ситуации [вокруг Украины] мы не можем поддерживать диалог с Россией. <…> При этом в США идет работа, чтобы мы смогли начать вновь взаимодействовать с ними по этой теме, когда придет время. Заинтересованность остается, у нас немало важных задач, которые нужно решать. Среди них и Договор о сокращении стратегических вооружений, но сейчас не время вести дискуссии об этом», — сказала она.

Контакты между РФ и США по ряду двусторонних вопросов прекратились после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 28 июля 2021 года, в Женеве состоялась встреча делегаций из России и США. Стороны обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, переговоры были конструктивными. По его словам, США не стремились навязать свою позицию и полностью выполнили свою часть обязательств по итогам июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В конце января 2021 года президент России и лидер США провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление действия ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. Соглашение вступило в силу 3 февраля. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В сентябре 2021 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество находится на пороге ядерного уничтожения. Он также призвал уничтожить ядерное оружие и дать начало новой эре доверия и мира. В начале августа Гутерриш признал, что решение России и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стало шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы. Он добавил, что ядерные державы в последние годы провели модернизацию оружия, развязав новую гонку вооружений.