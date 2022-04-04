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Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ

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Украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации Вооруженных сил России. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявили в Минобороны РФ.

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«Украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. Яркий пример — обвинение ВС России в авиаударе по роддому в Мариуполе. <...> Ложная информация была растиражирована западными СМИ. Минобороны России показало конкретные свидетельства геноцида и жестокости украинского руководства и военизированных подразделений по отношению к собственному населению», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что на Украине «деградирует» гуманитарная ситуация по вине киевских властей и националистических батальонов, блокирующих мирных жителей в городах.

Кроме того, в ведомстве выразили опасения касательно бесконтрольной раздачи оружия на Украине.

«Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает», — указали в Минобороны.

Отмечается, что обо всех вышеперечисленных вещах замминистр обороны РФ Александр Фомин проинформировал 4 апреля заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

В начале марта появилась информация о том, что российская авиация якобы разбомбила роддом и детскую больницу в Мариуполе. Тогда официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал это обвинение полностью срежиссированной провокацией.

Почти спустя месяц, 2 апреля, жительница Мариуполя Марианна Вышемирская, ставшая героиней популярной фотографии, снятой рядом с городским роддомом, опровергла авиаудар по зданию. Девушка также рассказала, что во время эвакуации была против того, чтобы ее фотографировали. За ней следовал военный в каске с камерой в руках и игнорировал просьбы ее и украинских военных.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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