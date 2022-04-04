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Директор РУССТАТа предрекла Венгрии роль опорной точки для отрезвления Запада

Директор РУССТРАТа Панина оценила решение Орбана внести Зеленского в список своих противников
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Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в понедельник, 4 апреля, прокомментировала «Известиям» решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана причислить президента Украины Владимира Зеленского к противникам венгерской правящей партии «Фидес».

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По ее словам, на парламентских выборах против Орбана выступала целая международная коалиция и результаты голосования были важны не только для самой Венгрии, но и для всего мира.

В качестве примера коалиции Панина привела обращение Орбана к своим сторонникам после переизбрания, в котором он упоминает, что на выборах его политсиле пришлось сражаться не только с местными левыми и интернациональным левым крылом, но и со «всеми деньгами и институтами империи Сороса», бюрократами из Брюсселя, международными СМИ, и Зеленским.

«Эта же коалиция сегодня сражается против России, выступая с нацистской идеологией. На их фоне венгерский премьер показывает альтернативу самоубийственному поведению тех западных центров, чья политика грозит ввергнуть мир в катастрофу. Против Орбана сейчас эти центры бросят все силы, намереваясь задушить страну, выбивающуюся из «стройного хора». Однако даже маленькая Венгрия может стать опорной точкой для отрезвления Запада», — заявила Панина.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поздравил Орбана с победой на парламентских выборах. В телеграмме российский лидер отметил, что «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Орбану, который стоит у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил. В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии. После победы Орбан причислил президента Украины к противникам венгерской правящей партии «Фидес».

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