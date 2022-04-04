Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент Венгрии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой на парламентских выборах страны. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии», — говорится в сообщении.

В телеграмме российский президент отметил, что «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Орбану, который стоит у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил. В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

По данным Национального избирательного комитета, после подсчета 77,55% голосов альянс Орбана набрал около 68% голосов.

В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии. После победы Орбан причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам венгерской правящей партии «Фидес».