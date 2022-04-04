Прямой эфир
Общество
Пробки на дорогах Москвы могут достичь 7 баллов вечером 4 апреля
Общество
СК расследует нападение на участников акции в поддержку РФ в Греции
Мир
Великобритания не дала согласия на созыв Совбеза ООН по Буче
Общество
Москвичам пообещали скорое потепление
Мир
Премьер Польши обвинил ФРГ в торможении жестких санкций против РФ
Мир
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов на территории Украины
Мир
Макрон заявил о поддержке новых санкций против России
Мир
ВС РФ уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ
Мир
Вучич победил на президентских выборах в Сербии
Мир
Российские военные вытеснили националистов на окраины Мариуполя
Мир
На западном побережье Японии произошло третье за час землетрясение

Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент Венгрии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой на парламентских выборах страны. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Викторская эпоха: сможет ли премьер Венгрии сохранить кресло
И что станет с отношениями Москвы и Будапешта после выборов

«Президент Российской Федерации Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии», — говорится в сообщении.

В телеграмме российский президент отметил, что «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Орбану, который стоит у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил. В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

По данным Национального избирательного комитета, после подсчета 77,55% голосов альянс Орбана набрал около 68% голосов.

В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии. После победы Орбан причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам венгерской правящей партии «Фидес».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022