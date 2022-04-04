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Писатель Омор Султанов умер в Киргизии

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В Бишкеке в возрасте 86 лет скончался советско-киргизский поэт-сказитель (акын) и писатель Омор Султанов. Об этом сообщило министерство культуры Киргизии 4 апреля.

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Как отмечено на странице ведомства в Facebook (принадлежит к организации Meta, признанной экстремистской в РФ), церемония прощания с поэтом состоится в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 5 апреля в 10.00. Омор Султанов будет похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

Султанов родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и является автором многих популярных произведений, романов, поэтических книг и переводов. Также он написал несколько киносценариев к полнометражным фильмам.

Первый сборник стихов сказителя под названием «Горные дни» был издан в 1961 году. Среди самых известных его произведений — рассказы и повести «Великая река», «Дорога к океану», «Песни усталости», «Суть №».

Султанов с 1964 года входил в Союз писателей СССР, а в 1971–1974 годах состоял в его правлении. С марта 2007 года он возглавил Национальный Союз писателей Киргизии. Его произведения переведены и издавались на русском, английском, немецком, испанском, французском, монгольском, польском, украинском, венгерском, словацком, чешском и других языках. В тюркоязычных странах 2015-й год был объявлен Годом Омора Султанова.

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