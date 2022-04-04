Движение «Колумбайн» внесено в официальный перечень террористических организаций

Движение «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом РФ) внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом 4 апреля говорится в сообщение на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (весь список). Национальная часть, организации: <...> 29. Колумбайн (международное молодежное движение «Колумбайн»)», — указано на интернет-ресурсе ведомства.

2 февраля Верховный суд РФ по просьбе Генпрокуратуры признал «Колумбайн» террористическим движением. Как подчеркнули в ведомстве, за участие в организации грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения.

Там указали, что идеология организации основана на насилии и преследует цели массовой гибели людей, а также дестабилизации обстановки в стране. Кроме того, движение направлено на отрицание «общепринятых моральных принципов и нравственных ценностей», а также на продвижение в обществе насилия, суицида и девиантного поведения.

22 марта ФСБ сообщила о задержании в Сочи подростка по подозрению в администрировании интернет-сообщества движения «Колумбайн». По данным службы, права администрирования интернет-сообществом подозреваемому передал гражданин Украины Ярослав Овсюк, причастный к склонению жителя Казани к совершению нападения на школу в ноябре 2021 года. Тогда казанец был задержан и преступление удалось пресечь.

В тот же день детский психолог Наталья Наумова объяснила «Известиям» по каким поведенческим признакам родители могут определить, что их ребенок попал пол влияние радикально настроенных сообществ. По ее словам, находящийся под влиянием ребенок пребывает в состоянии глубокой задумчивости и напряжения, тревоги или апатии, безразличия.

В апреле 2018 года аналитики фиксировали рост популярности колумбайн-сообществ, которые пропагандируют среди подростков идеи насилия. В декабре того же года Государственная дума приняла закон о борьбе с группами в соцсетях и другими интернет-сайтами, пропагандирующими насилие. Согласно закону, запрещается распространение среди несовершеннолетних информации, склоняющей к «совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью иных лиц».

«Колумбайн» — деструктивное молодежное движение. Именно так называлась американская школа в штате Колорадо, на которую в апреле 1999 года было совершено нападение двумя старшеклассниками. Школьники применили стрелковое оружие и самодельные взрывчатые устройства. Нападавшие убили 13 человек, еще 23 были ранены.