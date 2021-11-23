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В Казани задержан готовивший нападение на образовательное учреждение подросток

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Сотрудники ФСБ задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение, к преступлению его склонял гражданин Украины. Об этом 23 ноября заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — цитирует ТАСС сообщение ЦОС.

Согласно показаниям задержанного, «к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера «Телеграм», некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины».

По месту жительства несовершеннолетнего изъята пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Как сообщили в ФСБ, следственным управлением Следственного комитета по Республике Татарстан в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

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Ранее, 15 октября, мэрия Анадыря сообщила о задержании подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе. Ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. При проведении оперативных мероприятий у несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие.

Днем ранее сообщалось, что российских школьников планируют исследовать на агрессивность и склонность к насильственным действиям. Как выяснили «Известия», правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала провести такие исследования Минобрнауки после участившихся нападений на школы.

За день до этого возле школы в Москве молодой человек открыл стрельбу из страйкбольного ружья. Стрелявшего задержали, ему оказалось 15 лет. С родителями молодого человека провели беседу, а также привлекли к административной ответственности и обязали оплатить штраф в размере 500 рублей. Отец подростка рассказал, что сын давно увлекается страйкболом, а в парк рядом со школой оружие взял, чтобы попрактиковаться.

20 сентября в Перми студент юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании вуза. В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали. При задержании злоумышленник открыл огонь по полицейским, но был ранен в ответ. Медикам пришлось ампутировать ему часть голени. 24 сентября стрелявший пришел в сознание. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый арестован.

11 мая в Казани Ильназ Галявиев напал на школу, которую окончил. Он открыл огонь в здании и привел в действие самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека.

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