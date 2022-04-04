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Опубликовано видео с места падения автобуса с эстакады в Подмосковье

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В распоряжении «Известий» появилось видео с места падения автобуса с эстакады в Волоколамске.

На кадрах видно, что на месте ДТП работают различные экстренные службы. В настоящее время дорога, куда упал автобус, перекрыта для движения транспорта.

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Ранее в этот же день в минздраве Московской области сообщили, что в результате падения автобуса пострадали не менее восьми человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также погибли два человека. К месту ДТП направлено два вертолета санитарной авиации, пострадавших госпитализируют.

Также в СМИ сообщают, что водитель автобуса был задержан. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь. После он будет направлен на медицинское освидетельствование.

Смертельное ДТП произошло утром 4 апреля на трассе М-9 в Московской области, на повороте на Матренино в Волоколамском районе. По рассказам очевидцев, во время движения автобус начал «вилять», а затем снес ограждение и упал с эстакады.

По данным источника «Известий», в салоне автобуса находились 20 человек. Водитель автобуса не справился с управлением. Волоколамская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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