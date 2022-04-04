Два человека погибли при падении автобуса с эстакады в Подмосковье

Пассажирский автобус упал с эстакады на трассе М-9 в Московской области, по предварительной информации, погибли два человека. Об этом утром в понедельник, 4 апреля, сообщили в МЧС.

ДТП произошло на повороте на Матренино в Волоколамском районе Подмосковья. Как рассказали очевидцы, автобус во время движения начал «вилять», затем снес ограждение и упал с эстакады.

По данным источника «Известий», в салоне автобуса находились 20 человек. По его словам, водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало с эстакады.

Источник также подтвердил информацию о двух погибших в результате ДТП.

По предварительной информации, на место аварии выехали несколько бригад скорой помощи и вылетели вертолеты. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, пятеро находятся в состоянии средней тяжести.

Фотографии с места ДТП стали появляться в соцсетях. На снимках видно, что автобус упал с эстакады на дорогу и перегородил движение. Около перевернувшегося автобуса находятся кареты скорой, медики, сотрудники МЧС и ГИБДД.

В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Волоколамской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках», — отметили в надзорном органе.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место аварии выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

26 марта ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на юго-востоке Москвы, погиб один человек. Автобус въехал в легковушку на 2-м Грайвороновском проезде.