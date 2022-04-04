В минздраве Подмосковья назвали число пострадавших в ДТП с автобусом

Не менее восьми человек пострадали в результате падения автобуса с эстакады в Волоколамске, сообщили 4 апреля в минздраве Московской области.

По информации министерства, восемь пассажиров получили травмы разной тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибли два человека. На месте аварии работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф. Кроме того, к месту ДТП направлено два вертолета санитарной авиации, пострадавших госпитализируют.

По данным «РИА Новости», число пострадавших в ДТП увеличилось до 13. Также известно, что водитель автобуса жив. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь. Он будет направлен на медицинское освидетельствование на проверку алкоголя в крови, пишет ТАСС.

Смертельное ДТП произошло утром 4 апреля на трассе М-9 в Московской области, на повороте на Матренино в Волоколамском районе.

По рассказам очевидцев, во время движения автобус начал вилять, а затем снес ограждение и упал с эстакады. По данным источника «Известий», в салоне автобуса находились 20 человек. Водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство пробило дорожное ограждение.

В связи с произошедшим Волоколамская городская прокуратура организовала проверку.