Резцова поддержала Фуркада после угроз в Сети из-за его слов о спортсменах РФ

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поддержала французского биатлониста Симона Фуркада, получившего угрозы в социальных сетях из-за поддержки российских спортсменов на юниорском чемпионате мира – 2022 по биатлону в США.

«Поддерживаю его на двести процентов. Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика», — цитирует 3 апреля спортсменку «Спорт-Экспресс».

Ранее, 1 апреля, российский биатлонист и член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов сообщил, что российскую команду сняли с участия в эстафете.

После этого Фуркад порвал флаг своей страны и сложил из него триколор России.

Как объяснил француз, человек из оргкомитета убрал российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров. Позднее Фуркад заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

После этого француз рассказал в соцсетях, что получил сотню враждебных сообщений.

Международный союз биатлонистов (IBU) 29 марта сообщил о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона в своей организации. В IBU объяснили это решение тем, что обе организации якобы нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов, что идет вразрез с конституцией союза. Но в IBU также уточнили, что решение может быть пересмотрено.

В начале марта IBU сообщил о временном недопуске российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации. Это произошло после того, как 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Такое решение связывалось с проведением спецоперации в Донбассе. СБР заявил, что планирует отстаивать права спортсменов в суде.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. В середине февраля в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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