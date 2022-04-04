Вильфанд предупредил об аномально низком давлении в Петербурге

В Санкт-Петербурге атмосферное давление в ближайшие дни покажет аномально низкие значения. Об этом сообщил в понедельник, 4 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник давление понизится особенно сильно и будет на 30 мм ртутного столба ниже нормы.

«В Питере будет очень низкое атмосферное давление в ближайшие дни, особенно во вторник. Оно будет всего лишь 730 мм ртутного столба при норме 760 мм ртутного столба», — приводит его слова ТАСС.

Такие показатели атмосферного давления связаны с надвигающимся на территорию России с северо-запада циклоном, заключил метеоролог.

Ранее в этот день Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в столице постепенное потепление начнется с 6 апреля. Температурный фон днем будет в диапазоне 6–12 градусов тепла, добавил синоптик.

При этом метеоролог уточнил, что потепление будет сдержанным и умеренным.

3 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что апрель в южных регионах России будет на 0,5–2 градуса выше средней нормы. По словам синоптика, впервые в этом году на юге России зафиксирована температура воздуха +30 градусов.