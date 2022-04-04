Вильфанд пообещал москвичам потепление с 6 апреля

Постепенное потепление начнется в Москве с 6 апреля, температурный фон днем будет в диапазоне 6-12 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Постепенно температура в Москве будет повышаться. В среду будет подходить к границам России циклон с северо-запада и Москва окажется на восточной периферии циклона, а это значит, что будут поступать теплые воздушные массы», — приводит его слова 4 апреля ТАСС .

При этом метеоролог утончил, что потепление будет сдержанным и умеренным.

По его словам, в среду температура ночью будет уже около 0 градусов, а днем повысится до +5…+6 градусов тепла. Уже в четверг столбики термометров поднимутся еще выше, температура будет достигать +6…+11 градусов тепла, рассказал Вильфанд.

Особенно ощутимым потепление станет в пятницу, когда столбик термометра ночью будет подниматься до +2…+4 градусов, а днем — до +9…+12 градусов тепла, уточнил синоптик.

Однако, отметил Вильфанд, потепление будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега, дождя.

В понедельник, 4 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, следует из данных российского Гидрометцентра. Днем температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов выше нуля, ночью прогнозируется понижение температуры до –4 градусов. Кроме того, и днем, и ночью местами ожидается гололедица.

Ранее, 3 апреля, ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в Москве ожидается улучшение погоды. По ее словам, после 7 апреля температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна.