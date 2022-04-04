Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 апреля

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидает жителей столицы в понедельник, 4 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов выше нуля, ночью прогнозируется понижение температуры до –4 градусов. Кроме того, и днем, и ночью местами ожидается гололедица.

Днем прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — южный ветер со скоростью 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Ранее, 3 апреля, ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в Москве ожидается улучшение погоды. По ее словам, после 7 апреля температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна.

В ночь на 3 апреля, как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Также, по его словам, снежный покров в Москве превысил норму в два раза.

2 апреля Тишковец рассказал, что апрель для Москвы станет относительно прохладным и ненастным, однако прогнозы скорее положительные.

Специалист добавил, что холод, слякоть и пасмурная погода будут преобладать только до середины апреля.