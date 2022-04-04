Минобороны рассказало о новых подвигах служащих ВС РФ в ходе спецоперации

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, командиры мотострелковой роты и артиллерийского полка, а также сержант в составе десантников способствовали успешному выполнению задач на своих рубежах.

По данным Министерства обороны, мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Даниеля Егорова отразила четыре атаки «значительно превосходящего числом» противника в рамках задачи по удержанию контролируемой российскими войсками переправы через реку.

«Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления», — пояснили в военном ведомстве.

По данным МО, рота прицельным огнем уничтожила девять единиц бронетехники и до 40 человек живой силы противника. Благодаря действиям российских военных, противник не смог с ходу прорваться к переправе.

Кроме того, как проинформировало Минобороны, артиллерийский полк под командованием подполковника Алексея Быстрика, орудуя самоходными артиллерийскими установками 2с3 «Акация», поразили три артиллерийских батареи противника на позициях и две артиллерийские батареи националистов на марше в колонне.

«При дальнейшем продвижении подразделений разведкой были обнаружены места скопления военной техники противника, взводные и ротные опорные пункты националистов. Проявляя мастерство и профессионализм, подполковник Быстрик, мгновенно сориентировавшись, произвел точные расчеты и выдал координаты на уничтожение целей», — рассказала пресс-служба МО.

По их данным, было уничтожено около 200 националистов, до 35 единиц военной техники, до 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов и до 200 единиц стрелкового оружия противника.

Помимо этого, старший сержант Михаил Персаев в составе группы российских десантников обеспечил безопасность маршрута колонны батальонно-тактической группы российских ВС.

Так, российские десантники уничтожили «диверсионные силы украинских националистов, готовившие засаду на российскую колонну». В частности, Персаев уничтожил снайпера противника, оборудовавшего себе закрытую огневую позицию, а также двух националистов из группы прикрытия.

В ходе боя старший сержант получил пулевое ранение, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей, рассказали в военном министерстве.

Ранее в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами морского и воздушного базирования были уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в Одессе. Генерал-майор также сообщил, что боевая авиация России поразила с вечера субботы, 2 апреля, 51 военный объект Украины.

Накануне Конашенков заявил, что в ночь на субботу, 2 апреля, российскими военными были поражены 67 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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