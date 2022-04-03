В Иране предрекли Европе голод из-за санкций против России

Ситуация вокруг Украины, а также веденные Западом санкции в отношении России могут привести к голоду в Европе. Об этом в воскресенье, 3 апреля, пишет иранское издание Farda.

Уточняется, что к кризису приведут отказ от российского газа и отсутствие поставок пшеницы в европейские страны. При этом приводятся слова бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, который говорит, что цены на хлеб в стране вырастут в четыре раза в случае срыва посевной на Украине.

Автор материала подчеркнул, что аналогичные проблемы угрожают и другим европейским странам.

Кроме того, из-за отказа Европы от покупки российского газа за рубли выросла стоимость энергии и топлива, это, в свою очередь, повлияет на поставки товаров различной категории, продуктов в том числе.

В статье приводятся данные, что транзит продовольствия через Польшу нарушен из-за ситуации на украинской территории, тогда как на Россию и Украину приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы, сокращение поставок из двух стран приведет подорожанию продовольствия по всему миру.

Также отмечается подорожание минеральных удобрений на фоне роста цен на газ после введения санкций против России.

«Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется поступаться принципами», — пишет издание.

Также автор статьи прогнозирует снятие ограничений Запада против Ирана.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России. По его словам, власти России «ощутят последствия» введенных рестрикций.

При этом, как указывается в статье газеты Frankfurter Allgemeine, Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) во главе с ее президентом Зигфридом Руссвурмом предрекает прекращение инвестиций и потерю мощности немецкого экспортного двигателя, как следствие — «мрачные перспективы» для экономики Германии.

2 апреля стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что санкции не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции Запада не действуют. По его мнению, это подтверждает укрепление рубля: его курс возвращается к значению, которое фиксировалось до начала спецоперации по защите Донбасса.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

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