Киев не получит немецкие БМП Marder из-за возможного ущерба для бундесвера

Германия отказалась поставлять Украине БМП Marder. Как пишет Welt, Киев просил передать 100 бронемашин, передает телеканал «Известия». По данным издания, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявила, что решения по БМП должны приниматься в рамках НАТО. Как стало известно Welt, ФРГ с начала конфликта не поставляет Украине танки и тяжелые вооружения. Кристина Ламбрехт не раз заявляла, что невозможно передать бронетехнику без ущерба для самого бундесвера.

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