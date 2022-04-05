Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники

Волна холода со снегопадами, пришедшая во Францию в начале апреля, поставила под угрозу урожай винограда и плодовых деревьев, которые начали цвести из-за теплой погоды в марте. Как фермеры пытаются спасти виноградники — в фотогалерее «Известий»