Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники

Волна холода со снегопадами, пришедшая во Францию в начале апреля, поставила под угрозу урожай винограда и плодовых деревьев, которые начали цвести из-за теплой погоды в марте. Как фермеры пытаются спасти виноградники — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/AP Photo/Laurent Cipriani
Отрицательные температуры и осадки принес в Центральную и Южную Европу циклон из Скандинавии
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Французские метеорологи в минувшие выходные объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра и снегопадов
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
По ночам температуры опустились до отрицательных значений
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Фермеры бросили все силы на спасение виноградников от заморозков
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
На виноградниках в окрестностях Шабли, как и в других винодельческих регионах, установили и зажгли тысячи факелов
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Прямо между посадками рано утром разжигали костры
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Посадки поливали водой, чтобы они покрылись коркой льда. Фермеры надеются, что это сможет защитить распускающиеся почки от мороза
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Некоторые виноделы ночевали рядом с посадками в машинах, чтобы проверять температуру воздуха каждые 15 минут
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Часть посадок всё же пострадала от минусовых температур
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Сложившаяся ситуация грозит виноделам разорением — растения только начали приходить в себя после прошлогодних весенних заморозков. Тогда многие фермеры потеряли большую часть урожая
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