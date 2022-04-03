Песков исключил сценарий полной изоляции России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 апреля исключил сценарий полной изоляции для страны. По его словам, это технологически невозможно в современном мире.

«Но в любом случае мы не сможем жить в вакууме с этого направления, никакого вакуума для России (полного или изоляции) быть не может. Это технологически невозможно в современном мире. Мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа», — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что западным странам рано или поздно придется выстраивать диалог с Россией.

При этом Песков указал, что у Запада есть «лишний ген», который не позволяет избавиться от «шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Так, по его по оценке, именно на Россию приходится самая большая в истории санкционная нагрузка. Кроме того, западные страны вышли за пределы разумного, когда ввели санкции против президента России Владимира Путина.

Накануне Песков указал на значительно пошатнувшийся престиж доллара и евро на фоне «бандитско-санкционных игр» стран Запада. По его словам, таким положением дел недовольны США, поскольку начинает размываться Бреттон-Вудская система расчетов, позволявшая Вашингтону быть на вершине экономической пирамиды мира на протяжении многих десятилетий.

2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции Запада не действуют. По его мнению, это подтверждает укрепление рубля: его курс возвращается к значению, которое фиксировалось до начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 30 марта, дипломаты США и Евросоюза провели первое заседание диалога высокого уровня по России, на котором обсудили новые шаги по изоляции российской экономики. Представители США и ЕС заявили о намерении добиваться расширения числа стран, которые вводят санкции против России.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции в Донбассе. Москва уточняла, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения защиты российского государства и народа.