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Коллектор назвал способ списать 50% долга

Коллектор объяснил, как сократить долг на 50%
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Если наладить диалог с представителями коллекторского агентства, которому банк продает долг человека с непогашенным кредитом, можно добиться выгодных условий погашения задолженности. Об этом 3 апреля рассказал член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт.

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По словам Арта, если долг человека уже у коллектора, есть больше возможностей списать этот долг, нежели когда задолженность была перед банком.

«У коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка. Дело не в том, что банк злее, а в том, что банк ограничен правилами финансового регулятора. Коллектор ими не ограничен, поэтому может предложить списание долгов, реструктуризацию или кредитные каникулы сверх общих правил», — пояснил член совета директоров НАПКА в интервью радио Sputnik.

По словам коллектора, скидка по долгу может составлять 50%, а иногда и больше.

«Дело в том, что коллекторы покупают долг у банка за копейки. Именно поэтому, если должник готов отдать хоть половину сразу за списание всего долга, то коллектор пойдет на такое соглашение с большим удовольствием», — пояснил эксперт.

Он заключил, что сам «так когда-то списал кредит».

1 апреля президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что банки, микрофинансисты и коллекторы заявили о трудностях с получением средств при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Ранее в этот день в ФССП сообщили о планах приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации по защите населения Донбасса. В ведомстве указали, что данная мера необходима для стабилизации социально-экономической ситуации.

Банкам предлагается рассмотреть возможность забрать заявления о взыскании заложенного имущества с военных и росгвардейцев, а также представителей «социально незащищенных категорий граждан».

В декабре прошлого года сообщалось, что объем рынка цессии уменьшился с 90 млрд рублей в 2020-м до 40 млрд в текущем году. Там ожидают, что в 2022-м продажи долгов коллекторам в МФО сохранятся на уровне 40 млрд.

Просроченные задолженности по рынку МФО на 30 сентября 2021 года составили 29,5% от всего портфеля, рассказали в ЦБ.

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