Продажи долгов коллекторам резко сократились в 2021 году

Объем рынка цессии уменьшился с 90 млрд рублей в 2020-м до 40 млрд в текущем году, видно по данным СРО НАПКА. Там ожидают, что в 2022 продажи долгов коллекторам в МФО сохранятся на уровне 40 млрд.

На портфель просроченной задолженности необходимо создавать резервы, поэтому его выгоднее продавать. Однако пик сделок цессии пришелся на 2020 год, и новые долги еще не успели достигнуть оптимального срока для продажи, отметил директор СРО НАПКА Борис Воронин.

Кроме того, сейчас МФО стали избавляться от долгов значительно раньше, чем в 2020-м. Компании также ужесточили условия выдачи займов, сообщил генеральный директор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа. Просроченные задолженности по рынку МФО на 30 сентября составили 29,5% от всего портфеля, рассказали в ЦБ.

В микрофинансовых организациях подтвердили сокращение продажи долгов и отметили их подорожание. Впервые за несколько лет продажи просрочки упали на 60%, отметил председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Снижение в том числе связано с введением ряда ограничений на уступку права по займам и развитием на базе МФО служб взыскания, считает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

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Обмен уступки: продажи долгов коллекторам в секторе МФО сократились вдвое