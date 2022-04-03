Глава Conexus Барисс заявил о прекращении поставок газа из России в страны Балтии с апреля

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс. Его слова приводит портал Jauns.lv.

Как пояснил Барисс, страны Балтии получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Он выразил мнение, что на Россию «больше нельзя полагаться», так как считает, что указ президента России Владимира Путина о переходе оплаты газа в недружественные страны в рублях свидетельствует о прекращении поставок.

«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — сказал он.

При этом председатель АО Conexus Baltic Grid отметил, что в Инчукалнском газохранилище в настоящее время нетипично много газа для этого периода — 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы.

Барисс заверил, что в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

Ранее в этот день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс полностью отказался от поставок российского газа.

31 марта Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Президент заявил, что газ не будет поставляться бесплатно.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.